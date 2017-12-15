İsrail polisinin zulmüne en çok çocuklar maruz kalıyor

Filistinli Mahkumlar Derneği, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığına ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğine ilişkin açıklamasından bu yana yaklaşık 100 Filistinli çocuğun, İsrail güçlerince gözaltına alındığını söyledi.

ABD'nin Kudüs kararına tepki amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen protesto gösterisinde İsrail askerlerince gözaltına alınan ve gözleri bağlı götürülürken fotoğrafı çekilen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin Kudüs direnişinin sembolü haline gelmesinin ardından çocuk yaştaki Filistinlilerin gözaltına alınması, dünyada daha fazla gündem olmaya başladı.

İnsan hakları örgütleri, İsrail'in Filistinli çocukları rutin olarak gözaltına aldığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli Mahkumlar Derneği Başkanı Kaddura Faris, yaptığı açıklamada "İsrail güçleri, yaşları ve cinsiyetleri ne olursa olsun çocukları gözaltına alıyor. Oysa uluslararası hukuka göre, 18 yaşından küçük herkes çocuktur." ifadelerini kullandı.

Faris, son 20 yılda İsrail güçleri tarafından 7 yaşından küçük birkaç çocuğun gözaltına alınmasının da kayıtlara geçtiğine işaret ederek, "Bu, uluslararası sözleşmelerin ihlali ve BM (insan hakları) sözleşmesinin alenen hiçe sayılması anlamına geliyor. Çocuklarımız, İsrail işgali nedeniyle zaten her gün istismara uğruyor. İsrail'in çocuklarımıza yönelik işlediği suçlara karşı dünya sert bir tavır takınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli Mahkumlar Derneğine göre, yaklaşık 300 Filistinli çocuk, İsrail genelindeki cezaevlerinde gözaltında tutuluyor.

"Gözaltına alınan çocukların yüzde 90'ı, İsrail askerlerinin sözlü taciz ve aşağılamasına maruz kalıyor"

Filistinli insan hakları grupları, gözaltında tutulan çocukların büyük çoğunluğunun gözaltında psikolojik ve/veya fiziksel tacize maruz kaldığına dikkati çekiyor.

Uluslararası Filistin Çocuk Savunma Hareketi (DCIP) direktörlerinden Ayid Ebu İktaiş, "Gözaltına alınan çocukların yüzde 90'ı, İsrail askerlerinin sözlü taciz ve aşağılamasına maruz kalıyor." açıklamasını yaptı.

İktaiş, gözaltında tutulan çocukların yüzde 82'sine çıplak arama yapıldığını, yüzde 30'unun gözaltında fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti.

Gözaltına alınan çocukların yüzde 75'inden fazlasının sorguya alınmadan önce yasal danışmanlık hizmetlerinden yararlanamadığına dikkati çeken İktaiş, "Bunlar istisnai olaylar değil, İsrail ordusunun standart uygulaması. İsrail işgali, bu sistematik politikayı Filistinli çocukları korkutmak amacıyla sürdürüyor." dedi.

Kudüs Mahkum Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Assab da geçen haftadan bu yana İsrail güçlerinin gece düzenlenen baskınlarda 19 çocuğu gözaltına aldığını söyledi.

Assab, "Bu çocuklardan bazıları, gözaltına alınırken plastik mermiyle yaralandı, bazıları göz yaşartıcı gaza maruz kaldı, bazıları da İsrail güçleri tarafından darp edildi." ifadelerini kullandı.

"Sorusuna yanıt vermeyi reddedince, karnıma üç kez yumruk attı"

Filistinli 15 yaşındaki Emced, iki ay önce işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı anı unutamıyor.

Ailesinin soyadının açıklanmasını istemediği Emced, yaptığı açıklamada, "O günü daha dün gibi hatırlıyorum. Askeri bir araca bindirildim ve iki saatten fazla gözlerim bağlı kaldı. Bu esnada askerler bana hakaret ediyordu." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'nın Nebi Salih köyündeki bir mitinge katıldığı esnada gözaltına alınan Emced, köyünün yakınlarında götürüldüğü askeri üste fiziksel istismara uğradığını belirterek, "Üç asker tarafından soyularak 30 dakikadan fazla arandım. Beni yiyecek ve içecek olmadan üç saatten uzun süre bir odada tuttular." dedi.

Sorgulanmak üzere başka bir odaya alındığını anlatan Emced, "İsrailli yetkili sürekli bana bağırdı. Sorusuna yanıt vermeyi reddedince, karnıma üç kez yumruk attı. Nefes alamadım ve acıdan kusmak zorunda kaldım." diye konuştu.

Hikayesinin devamını getiremeyen Emced'in babası, söze girerek oğlunun 48 saat sonra serbest bırakıldığını söyledi.

Kaynk: AA