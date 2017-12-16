  • 16 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.869
    EURO 4.549
  • BIST 109330.17
    ALTIN 156.124
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail polisi'nin şiddeti gün geçtikçe artıyor

İsrail polisi'nin şiddeti gün geçtikçe artıyor

İsrail polisi tarafından başına vurularak yerlerde sürüklenen Filistinli kadın hastaneye kaldırıldı

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail polisinin şiddeti gün geçtikçe artıyor

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto eden Filistinli bir gruba, İsrail polisi Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinde müdahale etti.

Şehrin ana girişi olan Şam Kapısı'ndaki müdahale sırasında İsrail polisi, Filistinli bir kadını yerlerde sürükledi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin yerlerde sürükleyerek yaraladığı Filistinli kadının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu kadının İsrail polisi tarafından başına vurularak darp edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: filistin, israil
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER