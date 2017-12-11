Kudüs direnişinin sembolü olan Filistinli çocuğun akıbeti belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından Filistinliler, Gazze, Batı Şeria, Kudüs, El-Halil ve pek çok bölgede protesto gösterileri düzenledi.

Göstericiler, pek çok yerde İsrail güvenlik güçlerinin orantısız şiddeti ile karşılaştı. Çocuklar gözaltına alındı, sokaklarda terör estirildi.

ABD'nin kararını 7 Aralık'ta protesto etmek isterken gözaltına alınan 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuk direnişin sembolü haline geldi.

Filistinli çocuğu, 22 İsrail askerinin acımasızca gözleri ve elleri bağlı bir şekilde, dövüp gözaltına aldığı görüntüler İsrail vahşetini ortaya serdi.

Dünyanın konuştuğu Fevzi El-Junidi’nin akıbetinin ne olduğu sorusunu cevaplayan amcası Reşat el-Junidi, yeğeninin perşembe günü yaşanan olaylar sırasında işgal altındaki El-Halil’deki Kiryat Arba Yahudi yerleşim biriminin önünde bulunan askeri kontrol noktası yakınında İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını, sonra da Beytullahim yakınındaki Gush Atziyon Yahudi yerleşim birimindeki askeri karakola götürüldüğünü söyledi.

Amcası yeğeninin daha sonra Ramallah’ın batısındaki Ofer askeri cezaevine nakledildiğini ve orada tutulmaya devam ettiğini bildirdi. Fevzi'nin gözleri bağlı bir şekilde 22 İsrail askeri tarafından yaka paça gözaltına alınmasını şöyle anlattı:

"Yaklaşık 50 kişiden oluşan askeri birlik El-Halil’in ortasındaki Bab ez-Zaviye bölgesinde taş atanları yakalamak için pusu kurdu. Fevzi oradan geçerken askerler üzerine atladı ve şiddetli bir şekilde dövmeye başladılar. Askerler küçük çocuğu yerden yere vuruyor ve ayakları ile üzerine basıyorlardı. Sonra da kaldırıp gözlerini bağlayarak gözaltına aldılar."

Bugün mahkemeye çıkacak

Yeğeninin tutulduğu işgal altındaki Ramallah’ın batısında bulunan Ofer cezaevi önünden konuşan amca Junidi, "Fevzi'nin dün askeri mahkemeye çıkarılması gerekiyordu, ancak pazartesiye ertelendiği bilgisini aldık." dedi.

Ailesinin geçimini sağlamak için okulu bıraktı

Filistinli çocuğun amcası, yeğeninin anne ve babasının kameralara konuşamayacak kadar hasta olduğunu, bu yüzden kendisinin onların yerine konuştuğunu belirtti.

Fevzi'nin 7 çocuklu ailenin en büyük oğlu ve geçimlerini sağlayan tek erkek olduğunu belirten amca, yeğeninin yevmiye usulü çalışarak ekmeğini kazandığını kaydetti.

İsrail çocukları askeri mahkemede yargılıyor

Dünya Çocukları Koruma Hareketi Filistin Şubesi Müdürü Halid Kazmar, yılbaşından bu yana yaklaşık 700 Filistinli çocuğun İsrail askeri mahkemelerine çıkarıldığını vurguladı.

Kazmar, İsrail’in dünyada çocukları askeri mahkemelerde yargılayan tek devlet olduğuna dikkati çekerek, "Filistinli çocukların gözaltı ve işkenceye maruz kalması uluslararası hukuka göre insanlık suçu sayılıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT Haber/AA