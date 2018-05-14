İsrail polisinden Kudüs’teki büyükelçilik protestosuna müdahale

Aralarında İsrail parlamentosundaki Ortak Arap Listesi Bloku milletvekillerinin ve İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesine bağlı Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib'in de bulunduğu Filistinli göstericiler, ABD’nin Kudüs’te açılan büyükelçiliğinin yakınlarında gösteri düzenledi.

Filistin bayrakları ile çeşitli kınama ifadelerinin yer aldığı dövizler taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak, Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunu ifade etti.

Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde gösteride yaptığı açıklamada, "ABD’nin Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını kutlayanların eli, bugün Gazze’de şehit olan onlarca Filistinlinin kanına bulaşmıştır." dedi.

Avde, büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasının, ABD ve ardından İsrail’in sonunu getirecek olan ateşi yaktığını belirterek, (ABD Başkanı Donald) Trump ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetleri, ‘Yüzyılın Anlaşması’ projesiyle Filistin davasını yok etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Avde, Arap ülkeleri, ABD ve İsrail üçlüsünün Filistin davasını bitirme yönünde karar aldığına işaret etti.

"Filistin halkının iradesi herhangi bir hükümetten de ABD-İsrail-Arap ülkeleri komplosundan da büyüktür. Zira Filistin halkı bulunduğu her yerde, kendisine dayanılan güçlü bir halktır. Dolayısıyla mutlaka zafere erecek olan da bu halktır."

Konuşmaların ardından kutlama törenlerinin yapıldığı alana yürümek isteyen Filistinli grup, İsrail polisinin engeline takıldı. İsrail polisi, Ortak Arap Listesi Bloku üyesi milletvekili Ahmet et-Tıybi de dahil Filistinli göstericileri darp ederek dağıtmaya çalıştı.

İsrail polisi, mukavemet gösteren Filistinlilerden yaklaşık 14’ünü gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise "tekbir" (Allah-u Ekber) getirdiği ve polis tarafından belirlenen şartlara uymadığı gerekçesiyle 14 göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, polisin güvenlik önlemlerini almaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA