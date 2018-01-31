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Buradasınız : » » İsrail polisinden Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü'ne gözaltı

İsrail polisinden Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü'ne gözaltı

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir, İsrail polisi tarafından bir saat gözaltında tutuldu

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İsrail polisinden Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürüne gözaltı

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde oturan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir'in evine baskın düzenledi.

Yaklaşık 20 polis ile yapılan baskında Özdemir'in ailesi ve çocukları panik yaşadı. Kapıyı zorla açmaya çalışan polisler daha sonra evin çatısına çıkarak arama yaptı.

Gözaltına alınan Özdemir, İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'ne (Kışla) götürüldü.

Özdemir yaklaşık bir saat sonra serbest bırakıldı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs Başkonsolosluğu konuyu yakından takip etti.

İsrail polisinin son dönemde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Türk vatandaşlarına yönelik gözaltı uygulamalarındaki artış dikkati çekiyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: israil, kudüs yunus emre türk kültür merkezi
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