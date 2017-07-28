İsrail polisi yine Müslümanlara saldırdı

İsrail, dün yaşanan olayların ardından 50 yaş altı erkekleri Mescid-i Aksa’ya sokmadı cemaat Aksa çevresinde toplandı.
Mescid-i Aksa’ya giden binlerce kişi cuma namazın ardından bölgeden ayrılmadı.
İsrail yönetimi protesto edildi.
Güvenlik güçleri ise Aksa çevresinde toplanan cemaate biber gazı ve plastik mermi kullandı.
Müslümanlar 2 haftadır devam eden İsrail terörünün ardından ilk kez dün ikindi namazını Mescid-i Aksa’da kıldı.
Namazın ardından İsrail’in Mescid-i Aksa’daki Filistin bayrağını indirmesinden sonra olaylar çıkmış, 100’den fazla Filistinli yaralanmıştı.