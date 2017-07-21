  • 21 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.536
    EURO 4.118
  • BIST 106937.02
    ALTIN 141.899
Buradasınız : » » İsrail polisi şiddette sınır tanımıyor

İsrail polisi şiddette sınır tanımıyor

İsrail polisi, Mescid-i Aksa etrafında toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı bombalar ve plastik mermilerle saldırıya geçti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail polisi şiddette sınır tanımıyor

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate müdahale etti. Çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

İsrail hükümeti, tüm uluslararası uyarılara rağmen metal tarama dedektörlerini kaldırma yönünde adım atmama ve ablukaya son vermeme kararı aldı.

Cuma Namazı için Müslümanların Mescid-i Aksa'da toplanmalarına yönelik yapılan çağrılar ise karşılık buldu.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa etrafında toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı bombalar ve plastik mermilerle saldırıya geçti.

Çatışmalar ara sokaklara yayıldı. Kentin birçok yerinden dumanlar yükseliyor. 

Etiketler: Netanyahu, mescidi aksa cuma namazı, Mescidi Aksa, israil saldırı, İsrail Polisi, israil, Haberler, haber, Filistinliler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER