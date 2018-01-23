İsrail polisi Şeyh Hatib'i gözaltına aldı

1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın avukatı Halid Zabarka, Nasıra kentindeki polis merkezine götürülen Şeyh Hatib'in gözaltına alınma sebebini öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

Şeyh Kemal Hatib, İsrail'in Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadını "terör örgütü" ilan ederek yasaklamasının ardından, İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesinde kurulan Özgürlükler Komisyonu'nun başkanlığını üstlenmişti.

Kaynak: AA