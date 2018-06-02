İsrail polisi, Ramazan davulcularını gözaltına aldı

İsrail merkezli Haaretz'de yer alan habere göre İsrail polisi, Ramazan ayında oruç tutanları uyandıran davulcuları, halkı rahatsız ettikleri gerekçesiyle gözaltına alıp, paza cezasına çarptırdı.

Haberde, “Bu yıl ilk defa polisler bölgede yaşayanların şikayeti üzerine ceza kesmeye başladı. 6 kişi sorgulandı ve ceza aldı üstelik alınan cezalar binlerce şekele (İsrail para birimi) eşit” denildi.

"Kudüs'ün Ramazan geleneklerinin bir parçası"

Ramazan davulcularından biri olan Mohamed Badr, "Bu, İsrail askerleri tarafından uğradığımız ilk taciz değil. İşimizi her zaman engellediler. “Bizi, halkı rahatsız etmek ve onları uyandırmak suçundan tutukladılar. Bu suçlamaları reddediyoruz, çünkü yaptığımız şey, Kudüs'ün Ramazan geleneklerinin bir parçası” dedi.