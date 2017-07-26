İsrail polisi olayları takip eden gazetecilere şiddet uyguluyor

İsrail polisinin dün gece Mescid-i Aksa'nın kapısında yatsı namazı kılan cemaate müdahalesinde 13 kişi yaralanırken, olayı takip eden Filistinli foto muhabiri Fayiz Ebu Rumeyle de polis tarafından darbedildi.

Yaşananları görüntülemek isterken çok sayıda polisin saldırısına uğrayan ve karga tulumba gözaltına alınan Rumeyle, sabaha karşı 04.00'e kadar karakolda tutuldu.

Rumeyle'nin sosyal medyaya yansıyan tartaklanma ve gözaltına alınma görüntüleri büyük tepki çekti.

"Polis yaşananları gizlemek istiyor"

Serbest kalmasının ardından konuşan Rumeyle, İsrail polisinin yaşananları gizlemek istediği için özellikle kameraman ve foto muhabirlerini hedef aldığını söyledi.

Rumeyle, "Polis, Kudüs'te yaşananları dünyaya duyurmamızı istemiyor. Burada gerçekten neler yaşandığını gizlemek istiyorlar. Bu nedenle bizi hedef alıyorlar, hareket özgürlüğümüzü, olay yerlerine erişimimizi kısıtlıyorlar. Çoğu zaman bizler de göstericiler gibi polis şiddetine maruz kalıyor ve gözaltına alınıyoruz." dedi.

Filistinli foto muhabirinin başına gelenler tek örnek değil. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan basın mensupları İsrail'in engellemeleri nedeniyle büyük zorluk yaşıyor. İsrail polisi, Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa çevresindeki olayları görüntülemek isteyen gazetecilerin bölgeye erişimini sık sık kısıtlıyor.

Polis sözcüsünden tuhaf açıklama

İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld bu yöndeki şikayetlerin iletilmesi üzerine, "Medya (şehrin giriş kapılarından) Şam Kapısı'nda toplandı. Problem yok, buraya gelebilirsiniz." açıklamasında bulundu.

Micky, "gazetecilerin sadece Şam Kapısı'nda bulunmasına mı izin verildiği" ve "olayların yaşandığı diğer yerlere erişimin neden kısıtlandığı" yönündeki soruları ise cevapsız bıraktı.