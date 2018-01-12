İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden bir Türk vatandaşını gözaltına aldı

İsrail polisinin Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden 46 yaşındaki Türk vatandaşı Hazır'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazı sonrasında Türk bayrağıyla fotoğraf çekildiği gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

Türk vatandaşı Hazır'ın İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'ne (Kışla) götürüldüğünü aktaran Kundak, Hazır'ın yaklaşık 5 saattir gözaltında tutulduğunu ifade etti.

İsrail polisinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs Başkonsolosluğu da konuyu takip ediyor.

Kaynak: AA