İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı kapattı

İsrail polisi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, olayda 3 İsrail polisi yaralandı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa’nın Aslanlı Kapı bölgesinde İsrail polisine ateş ettikten sonra Aksa’nın içine kaçan 3 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Aksa’da gerçekleşen olayda ayrıca iki kişinin ağır yaralandığı kaydedildi. Operasyonun ardından öldürülen Filistinlilerin üzerinde 2 yarı otomatik silah ve bir tabancanın ele geçirildiğine dikkat çekildi.

İsrail Kızıl Davut Yıldızı da "saldırıda 2'si ağır 3 İsraillinin yaralandığını" açıkladı. Tedavi altına alındığı bildirilen yaralıların kimliği hakkında bilgi verilmedi. Yerel basın ise yaralananların İsrail polisi olduğunu duyurdu.

Mescid-i Aksa kapatıldı

Polisin açıklamasında ayrıca Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü’nün bugün Mescid-i Aksa’da namaz kılınmasına izin vermeyeceğine yer verildi.

Polis ayrıca Aksa'nın da içerinde bulunduğu şehrin surlarla çevrili Eski Şehir bölgesini de giriş çıkışa kapattı. Çok sayıda İsrail askerinin şehrin giriş kapılarında konuşlandığı ve şehrin üzerinde polis helikopterlerinin uçtuğu gözlendi.