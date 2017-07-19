İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da terör estiriyor

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı bölgesinde yatsı namazını eda eden cemaate, namazdan sonra yaptığı müdahalede Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri de yaralandı.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan elektronik metal arama dedektörü uygulamasını protesto etmek amacıyla yatsı namazını Aslanlı Kapı'nın yakınında kılan Filistinlilere müdahale etti. İsrail güçlerinin aşırı güç kullanarak dağıtmaya çalıştığı cemaatte bulunan Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri de plastik mermiyle yaralandı.

Filistin Kızılayı kaynaklarından alınan bilgiye göre, yaralanan Şeyh Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan el-Makasid hastanesine kaldırıldı.

Şimdiye kadar Şeyh Sabri'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir makamdan açıklama yapılmadı.

Filistin Kızılayı, Aslanlı Kapı'da yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığını, yaralıların durumunun ağır ve orta düzeyde olduğu bilgisini aktardı.

Vakit namazlarını Aksa'nın kapılarında kılan cemaate İsrail polisi zaman zaman sert şekilde müdahale ediyor. Yahudi yerleşimciler ise daha önce olduğu gibi çok sayıda İsrail polisi eşliğinde Aksa'nın avlusuna alınmaya devam ediyor.