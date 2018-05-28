İsrail polisi Filistinlilerin Türkiye sevgisine engel olmaya çalışıyor

Kudüs’te Mescid-i Aksa yakınlarında market işleten Azaam Mohammad Ameen Maraka, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini dükkanının içine ve dışına astığı posterlerle gösteriyor.

Türkiye'ye olan sevgisi dolayısıyla Yahudi yerleşimciler tarafından sürekli taciz edilen Filistinli Maraka, sürekli sivil ve resmi kıyafetli İsrail polislerinin baskınına uğruyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını ilan etmesinden önce de İsrail polisi Türk bayraklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini indirmek için markete baskın düzenledi.

İsrail polisi dükkan içinde ve dışında bulunan Türk Bayrakları ile Erdoğan posterlerini yırtarak çöpe attı. Filistinli Maraka polisin kendisini tehdit ettiğini, Türkiye ve Erdoğan sevgisinden vazgeçmesi halinde hapis cezasından kurtulacağını ve 30 bin dolar ceza kesilmeyeceğini ifade etti.

Türk konsolosluğundan yardım istedi

Azaam Mohammad Ameen Maraka yaşanan skandal olayın ardından Kudüs'te bulunan Türk Konsolosluğu'ndan yardım istedi. Olay yerine gelen konsolosluk görevlileri, İsrail polisini durdurarak Maraka'nın hapse atılmasını engelledi.

Yaşanan bu skandal olay Filistinliler tarafından kullanılan haber sitesi www.panet.co.il 'den yayımlandı. İsrail polisi bir skandala daha imza atarak, haberin sitede yayımlanmasını bir süre engelledi.

"Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye için dua ediyorum"

Desteklerinden dolayı Türk Konsolusluğu'na teşekkür eden market sahibi Azaam Mohammad Ameen Maraka, “Beni ne cezayla, ne güçle hiçbir şeyle korkutamazlar. Beni ölümle bile korkutamazlar. Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi seviyorum her gün onlar için dua ediyorum. Dualarımda inşallah bir gün Türkiye Kudüs’ü de alacak diyorum. Ben hacca gitmiyorum bir gün Türkiye Mekke’yi alırsa o zaman hacca gideceğim” dedi.

Kaynak: TRT Haber