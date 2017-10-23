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İsrail polisi 51 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviye mahallesinde 51 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

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İsrail polisi 51 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 51 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde İseviye mahallesinde bulunan çok sayıda eve baskın düzenlenlenerek arama yapıldığı belirtildi. Polisin ifadesine göre, söz konusu baskınlarda "terör ve isyana karıştıklarından" şüphelenilen 51 Filistinli gözaltına alındı.

Çok sayıda polisin katıldığı baskınlarda gözaltına alınan Filistinlilerin, bugün mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. 

AA

Etiketler: israil, Doğu Kudüs, Filistinli, gözaltı
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