İsrail polisi, 2 hafta aradan sonra içeri giren Müslümanlara saldırdı

İsrail'in kısıtlamaları kaldırmasının ardından, Filistinli Müslümanlar 2 hafta aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'ya girdi.

İsrail askerleri, güvenlik kontrolü olmaksızın Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin verdi.

Bunun üzerine Müslümanlar boykotlarını bırakarak, kutsal mekana akın etti. Ancak ikindi namazının kılınmasının ardından ortalık savaş alanına döndü.

İsrail birlikleri 2 kapıda namaz kılan Filistinlilerin arasına girdi, plastik mermilerle ateş açtı.

Filistinlilerin üzerine gaz bombaları da atılıyor. İlk belirlemelere göre 113 kişi yaralandı.

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Mescid'i Aksa'nın 2 kapısı kapatıldı

İsrail birlikleri, Mescid-i Aksa'nın 2 kapısını giriş çıkışlara kapattı.

Çatışmanın, İsrail güçlerinin Filistin bayrağını indirmesi üzerine çıktığı sanılıyor.

Polisin attığı ses bombası ve plastik merminin isabet etmesi sonucu yaralanmaların yaşandığı, ayrıca İsrail güçlerinin cemaate copla müdahalesi sonucu bazı kişilerin vücudunun değişik bölgelerinde kırıklar oluştuğu kaydedildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın gidişine demir parmaklıklar ve metal dedektörler koyma kararı Müslümanların tepkisine yol açmıştı.

İsrail, son metal dedektörlerle demir parmaklıkları, uluslararası baskılar karşısında kaldırmak zorunda kalmıştı.