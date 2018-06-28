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İsrail ordusunun 'Gazze operasyonunu' erteleme isteği

İsrail ordusu, Gazze sınırındaki duvar inşaatı tamamlanmadan herhangi bir askeri operasyon düzenlenmemesini istiyor.

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İsrail ordusunun Gazze operasyonunu erteleme isteği

İsrail ordusunun, Gazze sınırına inşa edilen duvar tamamlanmadan buraya askeri operasyon düzenlememe konusunda hükümeti ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Kanal 10 televizyonunun haberinde, ordunun, Hamas'ın İsrail'deki hedeflere yönelik saldırıları devam ettiği müddetçe savaşın kaçınılmaz olduğu görüşünü benimsediği aktarıldı.

İsrail ordusu, Hamas tarafından inşa edilen tünellerden korunmak için 2016'dan bu yana, Gazze'nin tamamını kuşatacak ve büyük bir kısmı yerin altında olacak bir duvar inşa ediyor.

İsrail'in yer altına duvar inşası projesinin, Gazze sınırına 1994'te ve 2005'te tel örgü çekmesinin ardından, tünellerle mücadele için getirilen üçüncü sistem olacağı kaydediliyor.

Kaynak: AA

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