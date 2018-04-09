İsrail ordusundan katliam itirafı: Murteca tehlike arz etmediği halde vuruldu

İsrail zulmünün kurbanlarından biri de gazeteci Yasir Murteca'ydı. Geçen haftadan bu yana süren Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini dünyaya duyurmaya çalışıyordu.

Üzerinde basın yazan çelik yeleği de onu korumaya yetmedi. İsrail askerlerinin saldırısında hayatını kaybetti.

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın “Drone ile çekim yapıyordu.” iddiasını yalanladı.

Haberde, İsrail ordusunun soruşturma raporunda, üzerinde “Press” (Basın) yazılı yeleğin Murteca’nın üzerinde olduğunun teyit edildiği yazıldı.

Ayrıca Murteca’nın İsrail ordusunun belirlediği sınır güvenlik çitlerine yaklaşma mesafesi olan 200 metreden geride, 350 metre mesafeden vurulduğu yer aldı.

Ordunun raporunda Murteca veya diğer gazetecilerin drone ile çekim yaptığına dair herhangi bir delil de bulunmuyor.

İsrail Savunma Bakanı Liberman, Murteca’nın şehadetinden sonra cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Gazeteci olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü birçok terörist, gazeteci kılığına giriyor. Ayrıca askerler için tehdit oluşturan drone ile çekim yapıyordu.” diyerek İsrail askerlerini savunmuştu.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada 6 Nisan Cuma günü İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca şehit olmuştu.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 31'e yükseldi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA