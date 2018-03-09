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Buradasınız : » » İsrail ordusu Nablus'un giriş kapılarını kapattı

İsrail ordusu Nablus'un giriş kapılarını kapattı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde askerlere ateş açılmasının ardından giriş kapılarını kapattığı belirtildi.

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İsrail ordusu Nablusun giriş kapılarını kapattı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, orduya bağlı birlikler,  işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinin güneyinde askerlere ateş açılmasının ardından Huvara, Zatera ve Deyr Şeref kapılarını kapattı.

Birliklerin, söz konusu giriş kapıları ile çevresine askeri yığınak yaptığı kaydedildi.

İbranice yayın yapan bir haber sitesi daha önce, Nablus'un güneyindeki Huvara beldesinde bulunan İsrail askerlerine bir araçtan ateş açıldığını, olayda can kaybı yaşanmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, Batı Şeria, Nablus, israil ordusu, filistin, giriş kapıları
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