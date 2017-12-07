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Buradasınız : » » İsrail ordusu Batı Şeria'daki askerlerini artırıyor

İsrail ordusu Batı Şeria'daki askerlerini artırıyor

Hamas'ın intifada çağrısı üzerine, İsrail Ordusu, Batı Şeria'ya takviye birlikler gönderiyor.

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İsrail ordusu Batı Şeriadaki askerlerini artırıyor

Muhtemel gelişmeler için "askere hazır ol" talimatı veren İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya takviye birlikler gönderme kararı aldı.

Reuters'in haberine göre, İsrail kuvvetleri, ABD'nin Kudüs kararı sonrası Batı Şeria'daki birliklerini güçlendiriyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti sayması üzerine, ayaklanan Filistinliler nedeniyle Batı Şeria'daki askeri gücün artırılacağı bildirildi.

"Genelkurmay düzeyinde yapılan durum değerlendirmesi neticesinde Yahudiye ve Samara'daki (Batı Şeria) askeri varlığı güçlendirmek için buraya ek taburlar gönderilmesi ve buna ilaveten gözetleme ve koruma sistemleri kurulması kararlaştırıldı. Muhtemel gelişmelere hazır olması için askerlere talimat verildi." ifadesine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: israil, Batı Şeria, filsitin, kudüs, takviye birlik
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