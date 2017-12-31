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İsrail ordusu 2017'de 6 bin 742 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, 2017 yılında Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da 6 bin 742 Filistinliyi gözaltına aldı.

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İsrail ordusu 2017de 6 bin 742 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılmışlar Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti, Vicdan İnsan Hakları ve Esir Bakım Kurumu ile Mizan İnsan Hakları Merkezi tarafından yayımlanan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin, 2017 yılı boyunca Batı Şeria ve Gazze'de 6 bin 742 kişiyi gözaltına aldıkları belirtildi.

İsrail yönetimi tarafından gözaltına alınanların bin 467'sinin çocuk, 156'sının kadın, 14'ünün Filistin Yasama Konseyi üyesi ve 25'inin gazeteci olduğuna işaret edilen açıklamada, gözaltındakilerden bazılarının salıverildiği kaydedildi.

Bugün itibarıyla İsrail hapishanelerinde 359'u çocuk, 22'si gazeteci ve 10'u milletvekili olmak üzere 6 bin 590 Filistinli tutuklunun bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, idari tutukluluktan hapis yatan Filistinlilerin sayısının ise 450 olduğu açıklandı.

İşgalci İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından düzenlenen gösteriler sırasında gözaltı operasyonları gerçekleştirdiği anımsatılan açıklamada, gözaltındaki Filistinlilerin çeşitli işkencelere maruz kaldıkları belirtildi.

İşgal altındaki Kudüs kentinde üçte biri çocuk olmak üzere 2 bin 436 Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil ordusu, gazze, Batı Şeria
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