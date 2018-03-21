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İsrail ordusu 2007'de Suriye'de hava saldırısı düzenlediğini doğruladı

İsrail ordusu, 2007'de Suriye'de nükleer reaktör olduğu sanılan bir mevzinin ortadan kaldırıldığı hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

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İsrail ordusu 2007de Suriyede hava saldırısı düzenlediğini doğruladı

İsrail ordusu, 6 Eylül 2007'de düzenlenen hava saldırısına dair kamuoyuna açıklama yaptı.

Açıklamada, Şam'ın 450 kilometre kuzeydoğusundaki Deyrizor bölgesinde bulunan bir tesise 8 F-15 uçağıyla çok gizli hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Hava saldırısıyla imha edilen tesisin yıllar içinde geliştirildiği ve 2007 sonunda işletilmesinin planlandığı savunulan açıklamada, İsrail ordusunun, 2004 sonunda Deyrizor'daki bu tesisin geliştirilmesine yardım eden yabancı uzmanlardan bilgi edinmeye başladığı kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'nin plütonyum üretmek için reaktör inşa etmesine yardım edenin Kuzey Kore olduğu ileri sürüldü.

"Tehdit oluşturan bir yapıya müsamaha gösterilmeyecek"

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gadi Eisenkot, 2007'deki saldırının "İsrail'in varoluşuna yönelik tehdit oluşturan bir yapıya müsamaha gösterilmeyeceği" mesajını taşıdığını söyledi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Amikam Norkin de, Suriye'de mevcut kargaşanın hava saldırısını haklı çıkardığını savunarak, bu bölgenin daha sonra DEAŞ'ın eline geçtiğini dile getirdi.

İran'a nükleer silah elde etme imkanı sağlanmayacağı mesajı

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu saldırıyla, İsrail’in İran'a da nükleer silah elde etme imkanı sağlanmayacağı mesajı verdiğini belirtti.

"Operasyon ve başarısı, nükleer silahların, İsrail'i tehdit edenlerin elinde olmasına asla izin vermeyeceğini gösterdi - O gün Suriye'ye, bugün İran'a."

Kaynak: AA, Reuters

Etiketler: suriye, nükleer reaktör, israil ordusu, hava saldırısı
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