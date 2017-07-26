İsrail Mescid-i Aksa'ya yönelik 110 saldırı ve ihlalde bulundu

Filistin Vakıflar Bakanlığı, İsrail makamları ve fanatik Yahudilerin temmuz ayının başından bu yana Mescid-i Aksa'ya yönelik 110 saldırı ve ihlalde bulunduğunu açıkladı.

Filistin Vakıflar Bakanı Yusuf İdis yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayı başından bu yana Aksa'ya yönelik 110 ihlalin kayıtlara geçtiğini belirtti.

İsrail'in, Mescid-i Aksa'yı kapattığı 14 Temmuz'dan bugüne kadar da 90 ihlalde bulunduğuna dikkati çeken İdis, açıklamasında Filistin halkına cuma namazlarını açık alanlarda ve meydanlarda eda etme çağrısı yaptı.

Filistinli Bakan, cuma hutbelerinde de İsrail'in "Kudüs ve Aksa"ya yönelik saldırı ve ihlallerine dikkat çekilmesini istedi.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar devam ediyor

Öte yandan İsrail polisi eşliğindeki 137 fanatik Yahudi'nin bu sabah Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın sözcüsü Firas Dibs yaptığı açıklamada, 137 fanatik Yahudi yerleşimcinin gruplar halinde ve İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesinin dün aldığı kararla Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektör ve kameralar sökülerek kaldırılmıştı.