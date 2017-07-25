İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri kaldırdı

Eski Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Naci Bekirat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin arama dedektörlerini kaldırmaya başladığını ancak kameraları bıraktığını belirtti. Bekirat, kameraların bırakılmasının taleplerini karşılamadığını bunu kabul etmeyeceklerini kaydetti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin gece geç saatlere kadar süren toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik Kabinesi tüm güvenlik birimlerinin tavsiye ettiği üzere metal arama dedektörlerini kaldırarak, bunun yerine ileri teknolojiyi kullanarak başka önlemler almaya karar verdi. Bu şekilde (etrafı surlarla çevrili Kudüs'ün) Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerin güvenliği sağlanacak." ifadelerine yer verildi.

"Çok sayıda polis şehre konuşlandırılacak"

Söz konusu ileri teknoloji önlemlerin hayata geçirilene kadar "çok sayıda polisin şehre konuşlandırılacağı ve Aksa'ya yapılan ziyaretlerin güvenliğini sağlamak için zaruri adımların atılacağı" belirtilen açıklamada, yeni teknolojik önlemlerin bugünden itibaren 6 ay içinde tamamlanabilmesi için hükümetin 100 milyon Şekel (yaklaşık 28 milyon dolar) ayırdığı bildirdi.

Aksa'nın kapılarına kamyonlarla gelen belediye çalışanları söktükleri dedektörleri götürdü.

İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan güvenlik kabinesi üyelerinden ismini açıklamayan bir yetkili, "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki statükoyu korumaya niyetli olduğunu" vurguladı.

Öte yandan İsrail polisi, Kudüs'ün Aslanlı (Esbat) kapısında toplanan Filistinli gençlere gözyaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinli gençlerle polis arasında yaşanan çatışmalar şehrin çevresinde sürüyor. AA