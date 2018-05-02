  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İsrail, Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime’nin yurt dışına çıkmasını yasakladı

İsrail, Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime’nin yurt dışına çıkmasını yasakladı

İsrail yönetimi, Yüksek İslami Heyet Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri’ye 1 bir ay ülke dışına çıkma yasağı koydu.

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İsrail, Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrimenin yurt dışına çıkmasını yasakladı

İsrail, işgalci ve zorba tavırlarını sürdürüyor. İsrail yönetimi bu kez de, Yüksek İslami Heyet Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri’ye bugünden başlayacak şekilde 1 ay süreyle ülke dışına çıkma yasağı getirdi.

"Gereksiz ve gayri hukuki bir karar"

Şeyh İkrime Sabri, Filistin Enformasyon Merkezi muhabirine yaptığı açıklamada, yasak kararının bitiminde 4 ay daha uzatılabileceğini söyledi.

Kararı keyfi, gereksiz ve gayri hukuki olarak nitelendiren Şeyh İkrime Sabri, karar için kendisine hiçbir suçlamada bulunulmadığını ve gerekçe gösterilmediğini ifade etti.

Önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecekti

Şeyh İkrime Sabri, önümüzdeki hafta İstanbul’da "ümmetin seçkin alimleri ve fakihlerinin katılımıyla yapılacak ilmi bir fıkıh konferansına davet aldığını" da aktardı.

Mescid-i Aksa Hatibi Sabri, yurt dışına çıkma yasağının "Siyonist işgal rejiminin son yıllarda kendisi hakkında verdiği yasak kararlarının beşincisi olduğunu" ifade etti.

İsrail askerleri yaralamıştı

Şeyh İkrime Sabri daha önce de, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı bölgesinde yatsı namazından sonra cemaate yaptığı müdahalede, plastik mermiyle yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler: yurtdışı yasağı, ülke dışı, Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, israil, işgal
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