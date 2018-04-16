İsrail, medya kurumlarının da önüne taş koyuyor

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Twitter hesabından, Doğu Kudüs'teki Elia for media isimli kurumun, terör örgütü ilan edildiğini açıkladı.

Liberman, "kararın İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in kurumun, gençlik merkezi olarak görünmesine rağmen gençleri terör için eğittiği ve teröre destek verdiği yönünde ulaştığı bilgiler üzerine alındığını" iddia etti.

Öte yandan kurum yetkilileri, konuyla ilgili bilgileri olmadığını söyledi.

Kurum, Kudüslü gençlerin kabiliyetlerini artırma, ulusal kültür ve bilincini güçlendirme ve kendilerini geliştirme imkanı sunuyor.

Elia for media Müdürü Ahmed es-Safedi de daha önce birkaç kez İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

İsrail, geçen yıllarda Doğu Kudüs'te onlarca basın kurumunu kapatmıştı.

Kaynak: AA