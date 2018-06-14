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İsrail mahkemesinden Türk vatandaşına 'keyfi gözaltı'

Uluslararası kuralları hiçe sayan İsrail, bir skandala daha imza attı. İsrail'de gözaltına alınan Ebru Özkan’ın gözaltı süresi, 21 Haziran’a kadar uzatıldı.

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İsrail mahkemesinden Türk vatandaşına keyfi gözaltı

İsrail kural tanımaz uygulamalarına devam ediyor.

Bu kez, ülkesine dönmek için havaalanında bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan’ı sebep göstermeksizin gözaltına aldı.

Askeri mahkemeye çıkarttılar

Ebru Özkan, Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva kentinde askeri mahkemeye çıkarıldı.

Özkan'ın Avukatı Ömer Hamayse müvekkilinin gözaltı süresinin 7 gün daha uzatıldığını açıkladı.

21'ine kadar gözaltında

Dün çıkarıldığı mahkemede Özkan’ın serbest bırakılmasına karar verildi.

Ancak bugün bir üst askeri mahkemenin polisi 15 günlük gözaltı talebini cüzi olarak kabul etti ve ayın 21’ine kadar gözaltında kalmasına karar verdi.

İsrail hukuku ezip geçiyor

Ebru Özkan, Petah Tikva’daki gözaltı merkezinde tutuluyor. 

Avukatı, mahkemeye bir Türk vatandaşın İsrail askeri mahkemesinde yargılanamayacağı için itiraz etti.

Avukatlarıyla bile görüştürmüyorlar

Hamayse, İsrail’in hukuksuzca ve keyfi uygulamalarla Özkan’ı gözaltında tuttuğunu söyledi.

Özkan’ın avukatıyla görüşülmesine de izin verilmiyor. 

Ne olmuştu?

Özkan, özel bir turla Kudüs’e gitmişti. Ziyaretinin büyük kısmını Mescid-i Aksa’da ibadetle geçirmişti. 

11 Haziran’da 16.30 sularında dönüş için Tel Aviv Ben-Gurion Havaalanı’na gitti.

Bavullarını teslim etmesinin ardından İsrailli yetkililerce durduruldu. İsrail polisi, Özkan'ın dönüş uçağına binmesine müsaade etmedi.

Özkan, gruptaki diğer arkadaşlarının gözü önünde hiçbir açıklama yapılmadan gözaltına alındı. 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: israil, Ebru Özkan
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