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Buradasınız : » » İsrail mahkemesinden Şeyh Salah'ın tahliye duruşmasına erteleme

İsrail mahkemesinden Şeyh Salah'ın tahliye duruşmasına erteleme

İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın şartlı tahliye edilmesinin görüşüleceği duruşmayı erteledi.

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İsrail mahkemesinden Şeyh Salahın tahliye duruşmasına erteleme

İsrail makamlarının oyalama taktiği uyguladığına işaret eden Şeyh Salah'ın avukatı Zabarka, "Mahkeme, zorunlu ikameti boyunca Şeyh Salah’ın koluna takılacak olan elektronik bileklikle ilgili İsrail Cezaevleri İdaresi'nden (ŞABAS-IPS) raporun kendilerine ulaşmamış olmasını gerekçe göstererek duruşmayı erteledi" dedi.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, geçen Salı günü görülen duruşmada Şeyh Salah'ın "şartlı tahliye" talebini prensipte kabul etmişti. İsrail hukukuna göre, mahkemenin şartları duyurulana dek Salah'ın hapiste kalması gerekiyor.

Şeyh Salah'ın 1948 Filistin İslami Hareketi lideri olması nedeniyle ev hapsi gibi şartlı tahliye durumunda dahi sevenlerinin evine akın etme ihtimali, İsrail güvenlik birimleri tarafından "tehlikeli" kabul ediliyor.

Evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı

Şeyh Raid Salah 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da, aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve yolculuk yapma yasağı da olmak üzere bazı kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı. Ancak İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: tahliye, şeyh salah, mahkeme, israil, filistin
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