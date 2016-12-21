İsrail mahkemesinden Filistinli aileye tahliye kararı

İsrail mahkemesi, "1948'de Yahudi yerleşimcilere ait olduğu" gerekçesiyle Filistinli bir ailenin Kudüs'teki Eski Şehir'de bulunan evlerinde "çocukları olmaksızın" 10 yıl süreyle oturmalarına izin verilmesine, daha sonra evlerini tahliye etmesine hükmetti.

Yahudi yerleşimciler tarafından haklarında "tahliye davası" açılan Filistinli Sub Leben ailesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail mahkemesinin Mustafa Sub Leben ve eşi Nur Gays'ın Mescid-i Aksa'ya yakın konumdaki Akabe el-Halidiye Mahallesi'nde bulunan, 1953'te Ürdün yönetiminden kiraladıkları ve 1967 işgalinden sonra da yaşamaya devam ettikleri evlerinin, "1948'de Yahudi yerleşimcilere ait olduğuna, bu nedenle çocuklarının yaşamaması şartıyla evde 10 yıl daha oturmalarına izin verilmesine" karar verdiği belirtildi.

Filistinli anne Nur Gays Sab Leben, "İsrail mahkemesi yerleşimcilerin, evin Yahudi aile tarafından terk edilmiş olduğu yönündeki yalan beyanatlarını onayladı ve bizim ailemizi dağıtmaya karar verdi. Böylece torunlarım, oğullarım ve henüz evlenmemiş olan kızım bizden ayrılmak zorunda bırakıldı. Eğer biz bu kararı tanımaz isek Yahudi aile evin 10 yıldan daha önce boşaltılması için mahkemeye tekrar başvurabilir." dedi.

İşgal Altındaki Topraklardaki İsrail İnsan Hakları Enformasyon Merkezi'nin (B'Tselem) Birleşmiş Milletlere (BM) dayandırdığı verilere göre, Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te en az 180 Filistinli aile aleyhinde evlerini tahliye etmeleri için dava açtı.