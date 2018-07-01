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İsrail mahkemesi Ebru Özkan’ın gözaltı süresini yine uzattı

İsrail askeri mahkemesi, Ebru Özkan'ın gözaltı süresini 3 Temmuz’a kadar uzattı.

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İsrail mahkemesi Ebru Özkanın gözaltı süresini yine uzattı

İsrail askeri mahkemesi, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan'ın gözaltı süresini 3 Temmuz’a kadar uzattı.

Özkan'ın avukatı Ömer Hamayse, müvekkilinin "İsrail devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi" suçlamalarıyla bugün bir kez daha hakim karşısına çıktığını söyledi.

İsrail'in kuzeyinde Salim askeri bölgesinde bulunan askeri mahkemede görülen duruşmada, İsrail polisinin Özkan'ın gözaltı süresinin 7 gün daha uzatılmasını talep ettiğini aktaran Hamayse, mahkemenin ise gözaltı süresinin 3 gün uzatılmasına karar verdiğini belirtti.

Hamayse, gözaltı süresine itiraz ettiklerini ve müvekkilinin derhal serbest bırakılmasını talep ettiklerini ancak bunun mahkeme tarafından reddedildiğini dile getirdi.

Polisin 3 günlük gözaltı süresiyle Özkan ile ilgili soruşturma sürecini sona erdireceğini belirten Hamayse, savunma heyeti olarak yarın Özkan'ı tutulduğu Petah Tikva'daki gözaltı merkezinde ziyaret edeceklerini ifade etti.

Hamayse ayrıca Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nden yetkililerin de duruşmaya katıldığını sözlerine ekledi.

Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da, İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'de havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil mahkemesi, Ebru Özkan, kudüs
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