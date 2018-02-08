İsrail, Lübnan sınırında duvar inşa ediyor

Lübnanlı yetkililer, duvarın inşa edileceği hattın bazı bölümlerinin "iki ülke arasında bulunan ve güvenliği Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait personel tarafından devriyeler ve gözlem kuleleriyle sağlanan Mavi Hat'tan geçtiğini" iddia ediyor.

İş makinelerinin devam eden duvar inşası için temel kazdığı ve vinçlerin de bölgeye tırlarla taşınan beton blokları açılan temellere yerleştirdiği dikkati çekiyor. Duvar inşasında şu ana kadar 5 metre uzunluğunda 20 adet beton blokun açılan temellere art arda yerleştirildiği belirtiliyor.

İsrail, duvar inşasına başladı

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in duvar inşasına başladığını söyledi.

Tenenti, "Bu sorunu çözmek, herhangi bir gerginlik veya çatışmayı önlemek için sınırın her iki yakasındaki taraflarla temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail - Lübnan sınırı

İsrail, 1982'de başkent Beyrut'a kadar uzanan işgalinin ardından kademeli olarak ülkenin güneyine doğru çekildi.

Ancak Tel Aviv'in, Lübnan-Suriye-İsrail sınırında Golan Tepeleri yakınındaki sınır bölgesinde Şeba Çiftlikleri'ni elinde tutma kararı, Hizbullah tarafından "işgalin sonlanmadığı" şeklinde yorumlandı ve silahtan vazgeçmemek için gerekçe olarak kullanıldı.

Hizbullah, 1990'da iç savaşı sonlandıran Taif Anlaşması'ndaki "tüm silahlı milis grupların silah bırakması" şartından, ülkenin güneyinde İsrail'e karşı mücadele yürüttüğü gerekçesiyle muaf tutuldu.

2006'da Hizbullah'ın askeri kanadı ile İsrail arasında Lübnan toprakları ve İsrail'in kuzeyinde çıkan çatışma Lübnan'da büyük bir yıkıma yol açmıştı. "Temmuz Savaşı" olarak bilinen ve 33 gün süren savaş, BMGK'nın 1701 sayılı kararı ile son bulmuştu. Lübnan-İsrail sınır bölgesinin güvenliği UNIFIL birliklerine bırakılmıştı.

Sınırdaki durum

İsrail ile Lübnan arasında bulunan mayınlı bölgenin İsrail tarafında elektrikli teller ile çeşitli gözetleme ve istihbarat sistemleri bulunurken, Lübnan tarafında ise sınır hattını sadece eski dikenli teller koruyor.

Sınır güvenliği Lübnan tarafında ordu güçleri ve Hizbullah militanlarıyla, İsrail tarafında ise gözetleme merkezleri ile sağlanıyor. "Mavi Hat" olarak isimlendirilen ara bölgede UNIFIL'e ait üsler ve devriye araçları bulunuyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor. Lübnan, bu hattın Şeba Çiftlikleri'nin yer aldığı bölgede "uluslararası sınır anlaşmalarına uymadığı" gerekçesiyle itirazını sürdürüyor.

Kaynak: AA