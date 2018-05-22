İsrail kurşunu Filistinli Aşur'un hayatını kararttı

Salih Aşur, ABD ve İsrail'in Kudüs provokasyonunu protesto etmek için Gazze sınırında yapılan barışçıl gösterilerde yaralananlardan sadece biri...

Gözlerini kaybettiğinden habersiz, bir an önce bandajının açılmasını bekliyor.

Filistinli Aşur, dünyaya açılan penceresiyle yeniden ışığı ve annesinin güven veren yüzünü görmek istiyor.

Gördüğü "son sahne" şehit düşen Filistinliler oldu

Gazze'nin doğusundaki El Bureyc Mülteci Kampı'nda gözlerini kaybetmeden hemen önce izlediği "son sahne" etrafında şehit düşen ve yaralanan Filistinli kardeşleri oldu.

İsrail güçlerinin barışçıl gösterilere bu kadar sert müdahale edeceğini düşünmediklerini söyleyen Salih Aşur, İsrail'in mermilerine hedef olmamak için yere uzandıklarını anlattı.

"Annemin güven veren yüzünü görmeyi çok özledim"

Aşur, İsrail'in göstericilere ateş açması sonucu etrafında ölen ve yaralananları gördüğünde ürktüğünü söyledi.

"İsrail'e ait insansız hava aracı, göstericilerin üzerine 20'den fazla göz yaşartıcı gaz bombası attı. Kapsüllerden biri başıma isabet etti. Etrafımda ölenler ve yaralananlar oldu. Bunlar gördüğüm son sahnelerdi. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Bir süre sonra hastanede olduğumu söylediler. Gözlerimden bandajların çözülmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Annemin güven veren yüzünü görmeyi çok özledim."

"Doktor olup, insanların hayatını kurtaracağım"

Çocuk doktoru veya cerrah olmak istediğini söyleyen Aşur, "Yaralılara müdahale edebilecek cesaretim var. Doktor olduktan sonra insanların hayatını kurtarmak ve tedavi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs'ta Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump'ın da katıldığı törenle açılmıştı.

Abluka altındaki Gazze sınırında ABD büyükelçiliğinin açıldığı gün, hem büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması hem de Nekbe'yi (Büyük Felaket) anmak için düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA