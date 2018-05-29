İsrail kurşunları Gazzeli 3 kardeşi aynı kadere mahkum etti

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında yaraladığı Filistinli üç kardeşten biri tekerlekli sandalyeye, ikisi koltuk değneklerine mahkûm kaldı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "30 Mart Toprak Günü"nde düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında halkın üzerine gerçek mermiyle ateş açan İsrail askerleri, Filistinli Muhammed, Ataullah ve Vecdi kardeşleri aynı kadere mahkûm etti.

Filistinli kardeşler, abluka altında bulunan Gazze'deki tıbbi imkânların yetersizliği ve yaralı sayısının artması nedeniyle tedavileri tamamlanmadan hastaneden taburcu edildi.

3 kardeş aynı gün vuruldu

27 yaşıdaki Muhammed Hemas, 20 yaşındaki kardeşi Ataullah'ın, Toprak Günü'nde katıldıkları barışçıl etkinlikte Filistin bayrağını dalgalandırdığını gören İsrailli keskin nişancının hedefi olduğunu ve dizinden vurulduğunu söyledi.

Kardeşini ambulansa taşıdığını, ardından diğer yaralıları almak istediği sırada İsrail askerlerinin kullandığı patlayıcı merminin iki ayağını delip geçtiğini anlatan Muhammed, kemik, kas ve eklemlerinin hasar gördüğünü, ön çapraz bağlarının koptuğunu ve tekerlekli sandalyeye mahkûm kaldığını ifade etti.

Muhammed, yaralandıklarını duyan kardeşi Vecdi'nin de olay yerine geldiğini ve onun da aynı gün İsrail askerleri tarafından ayağından vurulduğunu dile getirdi.

Yurt dışında tedavi için yardım çağrısı

İsrail ablukası altındaki Gazze'deki tıbbi imkânların yetersizliği ve çok sayıda yaralı olması sebebiyle tedavileri tamamlanmadan hastaneden taburcu edildiklerini kaydeden Muhammed, komplikasyonları olan çok hassas bir ameliyat geçirmesi gerektiğine dikkati çekerek, yurt dışında tedavi imkânı sağlanması için kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.

Beden eğitimi bölümünden mezun olmasına rağmen iş bulamadığını ve sakatlanmasının ardından mesleğini icra edememekten endişe ettiğini belirten Filistinli genç, "Neden bizi hedef alıyorlar bilmiyoruz. İşgal ordusunun askeri imkânlarıyla barışçıl yürüyüş karşılaştırılamaz. Bizi neden hedef alıyorlar ve biz neden ihmal ediliyoruz?" diye konuştu.

"Pişman değiliz"

Kardeşleriyle aynı acıyı paylaştığını ve ayağından vurulduğunu ifade eden Vecdi de işgal güçlerinin, Filistinlileri engelli bırakmak için patlayıcı kurşunlar kullandığını ve yüzlerce yaralının tıbbi imkânsızlıklar nedeniyle tedavilerinin yarım kaldığını belirtti.

Çamaşır makinası tamir ustası olduğunu ve küçük yaşta öğrendiği mesleğini şu an için yapamadığını söyleyen Vecdi, "Bu topraklar bizim. İsrail kurşununa hedef olacak hiçbir suç işlemedik. Üç kardeş yaralandık ancak gösterilere katıldığımıza hiç pişman değiliz." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan beri devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 110'dan fazla Filistinli şehit olmuş, binlercesi yaralanmıştı.

Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri gösterilerde, sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep ediyor.

Kaynak: AA