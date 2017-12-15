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İsrail, Kudüs'ün ana giriş kapısına bariyerler koydu

İsrail polisi yapılacak gösterileri engellemek için Kudüs'ün ana giriş kapısına demir bariyerler yerleştirdi.

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İsrail polisi Doğu Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin ana girişi olan Şam Kapısı'nın önüne, yapılacak gösterileri engellemek için demir bariyerlerle önlemler aldı. 

"Güvenlik önemleri devam ediyor"

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld yaptığı yazılı açıklamada, "polisin Eski Şehir ile çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürdüğünü ve düzenlenecek gösterilere zorunlu olması halinde müdahale edileceğini" belirtti.

Filistinlilerin, yerleştirilen demir bariyerler arasında boş bırakılan bir koridordan geçerek Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına izin veriliyor. Çok sayıda İsrail polisinin de Kudüs ve çevresinde konuşlandığı görülüyor.

Cuma namazının ardından protestolar bekleniyor 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından ikinci cuma olan bugün, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria, abluka altındaki Gazze ve İsrail içerisinde kalan Arap şehirlerinde cuma namazının ardından gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Trump'ın kararından bu yana bölgede düzenlenen protestolara İsrail güçleri gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale ediyor.

Kudüs 1967'den bu yana işgal altında

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

AA

Etiketler: kudüs, israil, Donald Trump, amerika
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