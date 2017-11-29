İsrail Kudüs’teki Filistinli nüfusunu azaltıyor

İsrail parlamentosu Filistinlilerin yaşadığı iki mahallenin Kudüs’ten ayrılmasına karar verdi. Böylece Kudüs’teki Filistinli sayısı 140 bin azalacak.

29 Kasım 2017 Çarşamba 12:26



