  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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İsrail Kudüs’teki Filistinli nüfusunu azaltıyor

İsrail parlamentosu Filistinlilerin yaşadığı iki mahallenin Kudüs’ten ayrılmasına karar verdi. Böylece Kudüs’teki Filistinli sayısı 140 bin azalacak.

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İsrail Kudüsteki Filistinli nüfusunu azaltıyor

İsrail parlamentosu Knesset'e bağlı Mevzuat Komitesi, 140 bin Filistinlinin yaşadığı Şufat Mülteci Kampı ve Kefr Akab mahalleleri’nin Kudüs'ten ayrılması karar verdi.

Teklif 9 "evet", 7 "hayır" oyuyla kabul edildi.

Bu kanunla, İsrail’in inşa ettiği Ayrım Duvarı’nın Batı Şeria tarafında kalan mahallelerin Kudüs sınırlarından ayrılması hedefleniyor. 

Duvar dışında kalan bu mahallelerde Filistinliler yaşıyor.

İsrail bu kararla aslında Kudüs’ün demografik yapısını değiştiriyor.

Zira 140 bin Filistinli Kudüs nüfusundan düşmüş olacak. Böylece kentte yaşayan Filistinli sayısı azalacak. 

 

Kaynak : AA

Etiketler: kudüs, israil, filistin
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