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İsrail Kudüs'te ezanı yasakladı

İsrail, Kudüs provokasyonunun ardından üç semavi dinin ortak kutsalı Kudüs'te ezanı da yasaklandı.

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İsrail Kudüste ezanı yasakladı

Amerikan Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararına tepkiler sürerken, Müslümanların bir kutsalına daha el uzatıldı. Kudüs Belediyesi, büyükelçiliğin taşınması sebebiyle yapılacak kutlamaları gerekçe göstererek pazartesi günü ezan okunmasını yasakladı.

İsrail’in kararına tepki gösteren Filistin Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Yusuf Edis, “Bu yasakla Kudüs'teki Müslüman, Hristiyan ve Arapların sesinin susturulması hedefleniyor. Bu yasak geçersiz, hiçbir şekilde sonuç getirmeyecek” dedi.

"Nekbe" nedir?

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber

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