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Buradasınız : » » İsrail, Kudüs'te ABD Büyükelçiliği tabelalarını yerleştirdi

İsrail, Kudüs'te ABD Büyükelçiliği tabelalarını yerleştirdi

Trump'ın ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı sonrası ilk somut adım atıldı. Kudüs'ün güneyindeki yollara büyükelçiliğe yönlendirme tabelaları monte edildi.

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İsrail, Kudüste ABD Büyükelçiliği tabelalarını yerleştirdi

Büyükelçilik tabelaları İngilizce, İbranice ve Arapça hazırlandı.

Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat, Twitter'da, "Bu bir rüya değil, gerçek. Tarihi bir olay. Bu sabah ABD Büyükelçiliği için hazırlanan yönlendirme işaretlerini taşıdık ve gurur duyduk" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyanın büyük tepkisini çeken büyükelçilik kararı, geçtiğimiz Aralık ayında alınmıştı.

Kararın akabinde Türkiye öncülüğünde Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm devletlere "Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapan karar tasarısı, ABD'nin engelleme çabalarına rağmen BM Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edilmişti.

Tel Aviv yönetiminin 1980'de başkent ilan ettiği Kudüs'e, bugüne kadar büyükelçilik taşıyan bir ülke yok.

Kaynak: Reuters

Etiketler: kudüs, israil, büyükelçilik, and
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