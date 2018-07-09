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İsrail Kerm Ebu Salim sınır kapısını kapatıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail tarafından abluka altındaki Gazze'ye ticari malların girişi için kullanılan tek sınır kapısı Kerm Ebu Salim'in kapatılacağını duyurdu.

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İsrail Kerm Ebu Salim sınır kapısını kapatıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu partisi Likud'un Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

Netanyahu, Gazze'nin yönetimini elinde tutan Hamas'a karşı yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı.

Bu yaptırımlara İsrail'den Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatmakla başlayacaklarını söyleyen Netanyahu, ''Hamas'a karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız" dedi.

Netanyahu, planladıkları diğer önlemlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Kerm Ebu Salim, İsrail'den Gazze'ye ticari malların geçişine izin verilen tek sınır kapısıydı ve abluka nedeniyle Tel Aviv yönetimi ticari malların Gazze'ye girişine kısıtlama getiriyordu.

İsrail, yolcu geçişi için Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Netanyahu, kerm ebu salim, israil, gazze
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