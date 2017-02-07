'İsrail kanun toprak hırsızlığı yapıyor'

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail meclisinin (Knesset) "Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak" yasa tasarısını onaylamasını kınayarak, "Bu kanun Filistinlilerin özel mülklerini ele geçirme ve toprak hırsızlığından başka bir şey değildir." açıklamasında bulundu.

Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yasa İsrail hükümetinin gerçek niyetini yansıtıyor, barışa karşı olan tutumuyla, kanun dışı duruşunu somutlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti "aşırı sağcıların esiri"

Genel Sekreter Ebu Gayt, İsrail hükümetinin iki devletli çözüme ve gelecekte uygulanmasına da inanmayan aşırı sağcılara tamamen esir olduğunu savunarak, uluslararası iradeye de bu uygulamalar karşısında sorumlu davranma çağrısında bulundu.

Knesset'te yapılan ikinci ve üçüncü oylamada, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısı onaylanmıştı. Söz konusu tasarı, Batı Şeria'da geçen yıllar içerisinde inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştırmayı öngörüyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasadışı kabul ediliyor.