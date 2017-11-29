İsrail, İsviçreli diplomatları Gazze'ye sokmadı

İsrail'in, İsviçreli diplomatların abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girişine izin vermediği bildirildi.

İsrail basını, söz konusu yasak kararının İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman tarafından alındığını yazdı. Kanal 2 televizyonunun haberine göre de Liberman, İsviçreli yetkililerle görüşüp konuyu tam olarak araştırmadan yasağı kaldırmayacağını söyledi.

İsviçreli diplomatların Gazze Şeridi'ne girişinin neden yasaklandığına dair bir açıklama yapılmazken, yasağın bazı İsviçreli yetkililerin Gazze'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Gazze sorumlusu Yahya Sinvar ile görüşmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Tel Aviv yönetimi, geçen haftalarda da "İsrail'i boykot hareketi BDS'yi destekledikleri" gerekçesiyle bir grup Fransız milletvekilinin ülkeye girişine izin vermemişti.

İki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2007'den bu yana İsrail ablukası altında bulunuyor.

İsrail'in fiili işgali altında olan Batı Şeria'da yaklaşık 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre buradaki Yahudi yerleşimlerin tümü yasa dışı kabul ediliyor.

AA