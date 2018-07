İsrail İran'ın bulut hırsızlığı suçlamasıyla dalga geçti

İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulam Rıza Celali, İran'da uzun süredir devam etmekte olan kuraklık nedeniyle İsrail'i suçladı. İsrail ise komutanın suçlamasıyla dalga geçti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yorum yaptı. Nahshon "Bulutlarımızı eşcinsel haklarıyla yükleyip Tahran'a geri gönderiyoruz" yorumuyla atılan bir paylaşımı "İşte çalınması gereken bir bulut daha" ifadesi ve kahkaha sembolüyle yeniden paylaştı.

We are arming our clouds with LGBTQIA rain and sending them back to Tehran. @HenMazzig, enjoy pic.twitter.com/zTFMvIjcqX