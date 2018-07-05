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İsrail İran'ın bulut hırsızlığı suçlamasıyla dalga geçti

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, kendilerini "bulut hırsızlığı" ile suçlayan İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulam Rıza Celali'yle dalga geçti.

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İsrail İranın bulut hırsızlığı suçlamasıyla dalga geçti

İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulam Rıza Celali, İran'da uzun süredir devam etmekte olan kuraklık nedeniyle İsrail'i suçladı. İsrail ise komutanın suçlamasıyla dalga geçti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yorum yaptı. Nahshon "Bulutlarımızı eşcinsel haklarıyla yükleyip Tahran'a geri gönderiyoruz" yorumuyla atılan bir paylaşımı "İşte çalınması gereken bir bulut daha" ifadesi ve kahkaha sembolüyle yeniden paylaştı.

 


Celali'nin bulut hırsızlığı iddiası

Bazı ülkelerin ekonomik savaş alanında düşman olduğu ülkenin çevre faktörlerine zarar vermekten geri durmadığını belirten Celali, "İsrail ve komşu ülkelerden biri, İran'a giren yağmur bulutlarını yağmaması için kısırlaştırıyor. Bunun yanı sıra bulut ve kar hırsızlığıyla karşı karşıyayız" diye konuşmuştu.

Kaynak: Euronews

Etiketler: israil, iran, bulut hırsızlığı
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