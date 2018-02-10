İsrail, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İsrail basınında yer alan ve İsrail askeri yetkililerine dayandırılan açıklamada, İran'a ait olduğu belirtilen insansız hava aracının savaş helikopteri tarafından düşürüldüğü bildirildi

İsrail karşılık verdi

İsrail savaş uçaklarının da olay üzerine Suriye topraklarında İran'a ait olduğu iddia edilen bazı hedefleri vurduğu kaydedildi.

Suriye hava savunması İsrail savaş uçağını düşürdü

İsrail'in saldırısında bir İsrail F-16 savaş uçağının da Suriye hava savunması tarafından isabet aldığı, uçağın İsrail topraklarına düştüğü ve pilotun kurtulduğu belirtildi.

Öte yandan Esed rejiminden yapılan açıklamada ise İsrail'in, hava saldırısında bir askeri üssü hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye'deki hava savunma sistemleri tarafından birden fazla İsrail hava aracının da vurulduğu öne sürüldü.

Kaynak: TRT Haber