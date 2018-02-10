  • 10 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.823
    EURO 4.679
  • BIST 113590.27
    ALTIN 161.578
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İsrail, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İsrail, İran'a ait olduğu belirtilen insansız hava aracının savaş helikopteri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Saldırıda İsrail'e ait bir F16 savaş uçağının da düştüğü bildirildi

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail, İrana ait İHAyı düşürdü

İsrail basınında yer alan ve İsrail askeri yetkililerine dayandırılan açıklamada, İran'a ait olduğu belirtilen insansız hava aracının savaş helikopteri tarafından düşürüldüğü bildirildi

İsrail karşılık verdi

İsrail savaş uçaklarının da olay üzerine Suriye topraklarında İran'a ait olduğu iddia edilen bazı hedefleri vurduğu kaydedildi.

Suriye hava savunması İsrail savaş uçağını düşürdü

İsrail'in saldırısında bir İsrail F-16 savaş uçağının da Suriye hava savunması tarafından isabet aldığı, uçağın İsrail topraklarına düştüğü ve pilotun kurtulduğu belirtildi.

Öte yandan Esed rejiminden yapılan açıklamada ise İsrail'in, hava saldırısında bir askeri üssü hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye'deki hava savunma sistemleri tarafından birden fazla İsrail hava aracının da vurulduğu öne sürüldü.

 

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER