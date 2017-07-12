İsrail iki Filistinliyi öldürdü

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin Cenin kampında iki Filistinliyi vurarak öldürdüğü, bazılarını da yaraladığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentindeki Doktor Halil Süleyman Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri tarafından bu sabah vurulan iki Filistinli genç hayatını kaybetti.

Ayrıca bazı Filistinlilerin de yaralı olarak hastaneye getirildiği, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu aktarıldı.

İsrail ordusundan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Cenin mülteci kampına "operasyon" düzenlediği ifade edilen askerlere "ateş açıldığı ve patlayıcı maddeler atıldığı" öne sürüldü.

Askerlerin ateşle karşılık verdiği belirtilen olayda "yaralı ve ölü olduğu yönündeki haberlerinin araştırıldığı" belirtilen açıklamada, daha fazla detay verilmedi.

İsrail askerlerinin bu sabah Cenin kampına baskın düzenlemesiyle çıkan olaylarda askerler Filistinlilere karşı gerçek mermi ve gaz bombası kullanmıştı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te 200 bin civarında Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı illegal kabul ediliyor.