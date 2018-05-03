İsrail, iki Amerikalı aktivistin ülkeye girişine izin vermedi

İsrail polisi geçen pazar Vincent Warren ve Katherine Franke adlı iki insan hakları savunucusunun Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda ülkeye girişine izin vermeyerek, sınır dışı etti.

Anayasal Haklar Merkezi'nin (CCR) İcra Direktörü Warren ile Yönetim Kurulu Başkanı Franke, havalimanında İsrail güçleri tarafından 14 saat gözaltında tutuldu.

İsrail yönetimine tepki gösteren Warren şunları söyledi:

"İsrail hükümeti, politikalarına meydan okuyabilecek insanların ülkeye girişinden korktuğu için bizim girişimize izin vermedi. Demokratik olduğunu söyleyen bir ülkenin bu yaptığını ne kabul etmeliyiz, ne de göz yummalıyız."

Franke ise ABD'de Filistinlilerin haklarını savunmak amacıyla yaptığı çalışmalar sebebiyle İsrail'e girişine izin verilmediğini vurguladı. Franke, "Ben Gurion Havalimanı'nda bana ve Warren'a yapılan kötü muamele, İsrail devletinin kendi vatandaşlarının yanı sıra Filistinlilerin ve uluslararası insan hakları savunucularının siyasi ve medeni haklarına saygı göstermeyi reddettiğini ironik olarak göstermekte" dedi.

İsrail, Filistin davasına destek veren, Fransız Belediye Başkanı Patrice Leclerc'in geçen ay Ürdün'den Filistin'e girişine de izin vermemişti.

Kaynak: AA