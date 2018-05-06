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İsrail iki Amerikalı aktivisti sınır dışı etti

İsrail, "BDS Hareketi" bünyesinde Batı Şeria'daki insan hakları eylemlerine katılmak için ülkeye girdiği gerekçesiyle iki Amerikalı aktivisti sınır dışı etti.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:25





