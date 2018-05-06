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İsrail iki Amerikalı aktivisti sınır dışı etti

İsrail, "BDS Hareketi" bünyesinde Batı Şeria'daki insan hakları eylemlerine katılmak için ülkeye girdiği gerekçesiyle iki Amerikalı aktivisti sınır dışı etti.

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İsrail iki Amerikalı aktivisti sınır dışı etti

İsrail'in Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre ABD'li 2 aktivist, Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi" bünyesinde Batı Şeria'daki insan hakları eylemlerine katılmak için ülkeye girdiği gerekçesiyle sınır dışı edildi.

BDS Hareketi ile bağlantılarının olduğunu yalanlamalarına rağmen aktivistler, 14 saat gözaltında tutuldu.

İsrail polisi geçen Pazar Vincent Warren ve Katherine Franke adlı iki insan hakları savunucusunu Tel Aviv'deki havalimanında gözaltına almış, ardından sınır dışı etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, amerika, aktivist, abd
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