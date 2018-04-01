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İsrail, İbrahim Camisi'nde ezanı 52 kez engelledi

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde geçen ay en az 52 kez ezan okunması engellendi.

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İsrail, İbrahim Camisinde ezanı 52 kez engelledi

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Yusuf Edis, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde geçen ay en az 52 kez ezan okunmasını engellediğini belirterek, "Bu, İsrail'in, Müslümanlara baskı uygulamak ve kutsal camide namaz kılmalarını engellemek için her zaman uyguladığı politikadır." ifadelerini kullandı.

Edis, İsrail'in İbrahim Camisi'ne giden yollarda çok ağır askeri tedbirler uyguladığını ve caminin avlusu ile camiye bağlı bölümlerin kutsallığını çiğnediğini kaydetti.

Yahudiler, 1994 yılına kadar belli saatlerde İbrahim Camisi'nde bulunan "Hazreti İbrahim'in kabrini" ziyaret edebiliyordu. Baruch Goldstien isimli aşırı sağcı Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te cami cemaati üzerine ateş açarak 29 Filistinliyi öldürmesi ve 125'ini yaralamasının ardından İsrail yönetimi, "güvenlik" gerekçesiyle caminin yarısını Yahudiler için mabede dönüştürdü.

İsrail'in kontrolündeki El-Halil kentinde bulunan İbrahim Camisi çevresinde oturan yaklaşık 400 Yahudi yerleşimciyi bin 500 civarında İsrail askeri koruyor.

Kaynak: AA

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