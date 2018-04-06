  • 06 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.038
    EURO 4.947
  • BIST 115076.99
    ALTIN 172.404
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail, İbrahim Camii'nde ezanı engelledi

İsrail, İbrahim Camii'nde ezanı engelledi

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil kentindeki İbrahim Camii'nde öğle ezanı okunmasını engelledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail, İbrahim Camiinde ezanı engelledi

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Yusuf Edis, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in, İbrahim Camii'nde bugün öğle ezanı okunmasını engellediğini belirterek, bunun ibadet özgürlüğüne yönelik açık bir ihlal olduğunu ifade etti.

Edis, İbrahim Camii'ne ve çevresindeki mekanlara yönelik ihlallerin, İsrail'in ve Yahudi yerleşimcilerin bu camiyi ve İslam dininin kutsal mekanlarını ele geçirme çabalarının delili olduğunu kaydetti.

Yahudiler, 1994 yılına kadar belli saatlerde İbrahim Camii'nde bulunan "Hazreti İbrahim'in kabrini" ziyaret edebiliyordu.

Baruch Goldstien isimli aşırı sağcı Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te cami cemaati üzerine ateş açarak 29 Filistinliyi öldürmesi ve 125'ini yaralamasının ardından İsrail yönetimi, "güvenlik" gerekçesiyle caminin yarısını Yahudiler için mabede dönüştürmüştü.

İsrail'in kontrolündeki El-Halil kentinde bulunan İbrahim Camii çevresinde oturan yaklaşık 400 Yahudi yerleşimciyi bin 500 civarında İsrail askeri koruyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, ibrahim camii, ibadet özgürlüğü, ezan, el halil, barı şeria
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER