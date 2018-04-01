İsrail hükümeti Gazze'yi kana bulayan askerleri savundu

İsrail askerlerinin, 30 Mart'ta Gazze sınırında düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine keskin nişancı ve İHA'larla müdahalesi sonucu 15 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi de yaralandı.

Son yıllarda Gazze'de yaşanan en büyük katliamlardan biri, Filistinlileri yeniden sokağa döktü. Ardından Batı Şeria ve Gazze'de yeni gösteriler düzenlendi.

"Sakin bir şekilde kutlama fırsatı veren askerlere saygılarla"

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in Gazze'yi kana bulamasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Devletin sınırlarını koruyan ve İsrail vatandaşlarına Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) sakin bir şekilde kutlama fırsatı veren askerlere saygılarla."

Gazze sınırında Filistin Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen gösterilerde 15 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edilmesi üzerine ise "İsrail, egemenliğini korumak ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için kararlı bir şekilde çalışıyor." denildi.

"İki yüzlülüler korosu"

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Gazze'de dün göstericilerin şehit edilmesiyle alakalı soruşturma açılması yönündeki taleplere tepki göstererek bu yöndeki çağrıları "iki yüzlü sesler" sözleriyle eleştirdi.

Liberman, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Askerlerimiz sayesinde Hamursuz Bayramı'nı güven içinde kutladık. Soruşturma komisyonu isteyen iki yüzlüler korosunu anlamıyorum. Bunlar karıştırdılar. Hamas'ın dün müzik festivali düzenlediğini ve onlara çiçek dağıtmamız gerektiğini sanıyorlar."

Barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlileri "Hamas'ın mensupları" olarak niteleyen Liberman açıklamasında, İsrail askerlerinin Hamas'ın askeri kanadına bağlı aktivistleri engellediğini öne sürdü.

İsrail muhalefetinden soruşturma talebi

İsrail'de sol eğilimli muhalif Meretz Partisi Başkanı Tamar Zandberg, Gazze'de yaşananlarla ilgili bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep etmişti.

Zandberg, Filistinlilerin geniş çaplı olarak hedef alındığını, ölenlerin olduğunu, yüzlerce kişinin gerçek mermiyle yaralandığını, silahsız göstericilere ateş açıldığı yönünde ifadeler olduğunu ve arkadan ateş açıldığını gösteren görüntüler bulunduğunu söyleyerek partinin soruşturma komisyonu talebini iletmişti.

Kaynak: AA