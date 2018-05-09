  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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İsrail, hukuksuzluklarına bir yenisini daha ekledi

İsrail, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Filistin ve İsrail ofisi sorumlusuna ülkeyi terk etmesi için 14 gün süre verdi.

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İsrail, hukuksuzluklarına bir yenisini daha ekledi

İsrail İçişleri Bakanlığı, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in çalışma iznini iptal etti. Kendisinin iki hafta içerisinde ülkeden ayrılmasını istedi. 

Gerekçe ise Irak asıllı ABD vatandaşı Şakir'in, İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğu iddiası.

Çalışma izni iptal edilen Şakir ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

"Tarihte ilk defa İsrail bir örgüt çalışanını resmi olarak sınır dışı etme kararı aldı. Bu kararın amacı muhaliflerin sesini kesmek."

Tel Aviv yönetimi, geçen yıl da Şakir'in çalışma izni başvurusunu reddetti ancak Amerikan yönetiminden gelen eleştirilerin ardından kendisine Nisan 2017'de bir yıllık çalışma izni verdi.

İsrail geçen hafta da Vincent Warren ve Katherine Franke adlı iki insan hakları savunucusunu Tel Aviv'deki havalimanında gözaltına alındı, ardından sınır dışı ettti.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: israil, filistin
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