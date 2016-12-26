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İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yakınları Gazze Şeridi'nde gösteri düzenledi.

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İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Örgütü ofisi önünde bir araya gelen aileler, İsrail'in Filistinlilere yönelik hak ihlallerinin son bulmasını ve yakınlarının serbest bırakılmasını talep etti.

Hapisteki yakınlarının fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Kızılhaç ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına Filistinli tutukluların özgürlüklerine kavuşması için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Tutuklu Ziya el-Ağa'nın annesi Necat Ağa, battaniye ve kalın giysileri olmayan çocuklarının soğuk kış günlerinde hapishanelerde büyük sıkıntı çektiğini söyledi.

Yakınlarına destek vermek için toplandıklarını ifade eden Ağa, yetkililerin ve uluslararası toplumun seslerini duymasını istedi.

Filistin resmi verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor. AA

Etiketler: İsrail hapishaneleri, Filistinliler, destek gösterisi, Gazze Şeridi
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